Il toro finisce nel canale, al via l'intervento dei Vigili del fuoco

PONTEBBA - Il toro finisce nel canaletto, al via il recupero dei Vigili del fuoco. L'allarme è scattato questa mattina, giovedì 10, verso le 8.30 quando un piccolo toro è finito in un canale a Pontebba rovesciandosi. Ogni tentativo dell' animale di raddrizzarsi non è riuscito. La richiesta di aiuto è arrivata al 112 del Nue di Palmanova che ha allertato il Comando provinciale di Vigili del fuoco. Immediato l'invio delle squadre dei Pompieri in un piccolo sentiero di Passo Pramollo, sul confine italo-austriaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA