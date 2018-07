Il meglio del rugby da spiaggia europeo e mondiale a Lignano

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Tutto pronto per la 25° edizione del torneo di Beach Rugby di Lignano Sabbiadoro: questo fine settimana del 21 e 22 luglio, infatti, nella Beach Arena della località balneare friulana si terrà la finale della; il meglio delsi sfiderà per provare a spodestare dal trono continentale la compagine francese dei Minots.Il calcio d'inizio della manifestazione è previsto per le 9 di domani e la manifestazione durerà fino alle 17, per poi ripetersi domenica. «Sono estremamente orgoglioso di essere riuscito a raggiungere la 25esima edizione - dice, organizzatore del beach rugby lignanese e anima di questo movimento per tantissimi anni - ho tanti ricordi a, molti dei quali estremamente belli. Ci sono state tante persone che hanno lavorato per arrivare fino a questo punto. Da questa edizione mi aspetto spettacolo, agonismo e tanto Beach Rugby».Le squadre arrivano da buona parte d'Europa e non solo. La favorita è, senza ombra di dubbio, la compagine francese dell', ma grande è l'attesa per i, per i Magnets del Belgio e per le Isole del Pacifico, senza dimenticare la nazionale dell'austria e il Curacao.Girone A: Pacific Islanders, Curacao, Wild Dogs (Sud Africa), Pasargad (Iran), Magnets (Belgio). Girone B: Fiji, Randuba (Olanda), Austria 5s, Ovale Beach Marsiglia, Forum Iulii. Girone C - Femminile: Danube Pirates, Ovale Beach Marsiglia, Ricce Villorba, The Happy Few (Belgio), All Bluff (Italia).