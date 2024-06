UDINE - Il gol più importante? A Vincenzo Iaquinta, ex bianconero dell'Udinese e della Juventus, campione del mondo nel 2006, gliel'ha convalidato il "Var" della Cassazione: i beni della sua famiglia sono di provenienza lecita. Sono stati versati dalle banche o sborsati dallo stesso calciatore, che all'epoca poteva permettersi di versare ai genitori 3 milioni di euro. La Corte ha appena depositato le motivazioni della sentenza con cui dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale della Corte d'appello di Bologna nel procedimento contro il calciatore, il padre Giuseppe e la sorella Adele. In ballo c'era una confisca di 10 milioni di euro avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia, provvedimento a suo tempo revocato dal Tribunale delle misure di prevenzione di Bologna, che dispose la restituzione dei beni nell'ambito del procedimento finalizzato all'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di Giuseppe Iaquinta, padre dell'ex calciatore, condannato a 13 anni per associazione mafiosa, perché ritenuto il «volto pubblico» delle cosche emiliane legate al clan di Cutro. Secondo gli inquirenti, si trattava di beni acquisiti nel periodo di pericolosità sociale. Ma la Corte d'appello di Bologna ha confermato le conclusioni del Tribunale, diventate definitive dopo la sentenza della Cassazione.

I COMPENSI DEL CALCIATORE

Nel cosiddetto processo "Aemilia" anche l'ex calciatore ha avuto conseguenze: un anno di reclusione, pena sospesa, per la mancata custodia di due pistole e 126 proiettili, secondo il pm ceduti al padre nonostante un provvedimento del prefetto di Reggio Emilia ne avesse proibito la detenzione. Vincenzo Iaquinta ha sempre difeso il genitore respingendo ogni legame con la 'ntrangheta. Dopo la revoca del sequestro aveva dichiarato che i giudici avevano «permesso di fare emergere la piena legittimità di tutte le mie fonti reddituali. Il patrimonio della nostra famiglia è frutto del nostro lavoro e vorremmo che finalmente il nostro nome non venisse più associato a situazioni che in realtà nulla hanno a che vedere con la condotta di vita da sempre corretta».

LA PERIZIA

A far chiarezza sui conti della famiglia Iaquinta - dal 2004 in poi - era stato un perito nominato dal Tribunale. Era emerso che gran parte delle finanze che hanno permesso di costruire il patrimonio immobiliare provenivano dai compensi dell'ex calciatore. Insomma, nessun arricchimento illecito. Nella perizia era emerso come Vincenzo Iaquinta avesse introiti mensili di 250mila euro per un totale di 20,4 milioni tra il 2004 e il 2013, oltre a cedole maturate sulle obbligazioni pari a 902mila euro tra il 2009 e il 2015. Introiti versati a favore della Iaquinta Costruzioni o destinati a investimenti finanziari per i genitori e che hanno reso lecite - sottolinea la Cassazione - «le risorse utilizzate per gli acquisti e gli investimenti».