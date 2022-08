Sette chili di hashish nascosti in auto, arrestati due giovani

UDINE - Un giovane di 26 anni, di Pordenone, e uno di 27, originario del Pakistan, sono stati arrestati per l'ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: nella loro auto sono stati rinvenuti oltre 7 kg di hashish. L'attività investigativa si è svolta al casello autostradale di «Udine sud», lungo la A23, da parte di personale della Squadra Volante e Mobile di Udine. Nel corso di un controllo alle auto in transito, gli agenti, vista la presenza a bordo del cittadino pachistano, già noto per precedenti specifici, hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo, che ha portato al rinvenimento di dieci 10 panetti di droga. I due occupanti del mezzo sono stati portati nella locale Casa Circondariale.