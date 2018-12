La gubana più grande del mondo: nuova sfida a Cividale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Paese che vai, Capodanno che trovi e ce n'è per tutti i gusti. Per chi volesse iniziare i festeggiamenti prima del calar del sole, Lignano Sabbiadoro si veste a festa già a partire dal pomeriggio di domani. I primi a salutare il 2018 che sta per concludersi saranno i più piccoli tra giochi e animazioni. Si prosegue poi alle 22 con i festeggiamenti per la notte di San Silvestro con musica e intrattenimento fino a tarda notte. Ospiti della serata saranno lo showman Maurizio Zamboni, accompagnato da ballerini, e la musica della Maria del Rovere Band, a cui seguirà dj set. Immancabile, all'una di notte lo spettacolo pirotecnico sulla spiaggia per festeggiare il nuovo anno.