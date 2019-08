Guasto sulla linea Cervignano-Udine: ritardi fino a 90 minuti

di Marco Corazza

Mattinata di passione per i pendolari delle ferrovie tra Cervignano e Udine. Questa mattina alle 8 il traffico ferroviario è stato sospeso per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Cervignano e Palmanova. Inevitabili i rallentamenti con treni che hanno viaggiato con ritardi fino a 90 minuti. Sul posto sono intervenuti i tecnici che hanno faticare per riportare il traffico ferroviario alla normalità.Dalle 8.55 è tornata regolare la circolazione ferroviaria. Il personale ha trovato un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Cervignano e Palmanova.