Guasti sulla linea elettrica? Arriva la super cabina gestita a distanza

di Paola Treppo

UDINE - Restyling tecnologico per ladel comune di. E-distribuzione, la società del Gruppoper la gestione della rete elettrica di media e bassa tensione, ha infatti appena concluso un intervento di manutenzione straordinaria per il rinnovamento integrale della cabina secondaria di via Mercato Vecchio, uno degli snodi della rete da cui si diramano alcune linee per la fornitura di alcune zone della città con una fitta presenza di abitazioni ed attività commerciali.Qui i tecnici di e-distribuzione hanno installato apparecchiature di ultima generazione che assicurano un servizio efficiente, automatizzato e in grado di minimizzare i disagi in occasione di eventuali. Adesso la cabina è telecontrollata integralmente e direttamente telegestita da remoto dal Centro operativo di Udine, attivo 24 ore su 24, che potrà quindi ripristinare il servizio, in caso di guasto, inA beneficiare direttamente di questo intervento saranno alcunedella zona e, grazie all’elevato livello di interconnessione della rete elettrica, il miglioramento della qualità del servizio si estenderà a una vasta area del territorio comunale. Il rinnovamento della cabina di via Mercato Vecchio rientra in un programma più vasto di investimenti che puntano a un’ulteriore miglioramento, comunque già in linea con i migliori standard, del centro del capoluogo udinese, grazie al quale e-distribuzione punta a una significativa riduzione del numero e della durata di eventuali