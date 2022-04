Guaiti dal depuratore, i vigili del fuoco salvano un cucciolo di volpe Foto

Quei guaiti che provenivano dal depuratore avevano subito lasciato il sospetto che qualcosa non andasse. Un insolito soccorso per la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale (UD) che alle 14 circa di oggi, 26 aprile, è intervenuta al depuratore delle acque reflue a Mereto di Tomba (UD) per salvare l' animale. Una passante infatti dopo aver sentito dei guaiti che provenivano dalle vasche del depuratore ha allertato i Vigili del fuoco che, giunti sul posto, sono entrati nell'area del depuratore e dopo una breve ricerca hanno trovato un cucciolo di volpe che era caduto in una vasca.

I soccorritori hanno provveduto a recuperare il cucciolo dalla vasca, che fortunatamente conteneva poca acqua, lo hanno sistemato in una gabbia per poi consegnarlo al Centro di Recupero Fauna di Campoformido. Fortunatamente sta bene anche se è apparso decisamente spaventato.