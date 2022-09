Gruppo Danieli, utile record a 218 milioni (+173%), volano fatturato e ordini

UDINE - Utile netto di 218,7 milioni euro (+173%) e margine operativo lordo (Ebitda) di 359,2 mln (+44%), con una redditività definita «interessante» in rapporto al fatturato per entrambi i settori Plant Making e Steel Making, in crescita in volumi e margini. Crescita che ha coperto le spese di ricerca e sviluppo sostenute nel corso dell'esercizio. Sono i principali risultati del bilancio consolidato del Gruppo Danieli, multinazionale di Buttrio (Udine) per l'esercizio 1 luglio 2021-30 giugno 2022, tra i leader a livello mondiale nella produzione di impianti siderurgici. Il documento, insieme con il bilancio annuale della Danieli Officine Meccaniche è stato approvato oggi, 27 settembre 2022, dal CdA. Il consolidato mostra tutti dati in forte aumento: è il caso dei ricavi operativi, che salgono a 3.637 mln (+31%), del risultato operativo, che si attesta a 209,6 mln (+46%). In crescita, inoltre, la posizione finanziaria netta positiva, a 1.206,6 mln (+20%), il patrimonio netto totale, a 2.223 mln (+10%) e il portafoglio ordini, che sale da 3.534 a 5.052 mln. Anche il numero dei dipendenti è aumentato, del 5%, ed è oggi costituito da 9.095 unità.