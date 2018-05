di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) - Gravea Rivolto dilungo la Napoleonica dove undi 57 anni, italiano,cui era in sella ed è rovinato sull'asfalto riportando diverseÈ stato subito soccorso dagli equipaggi sanitari di una ambulanza e dell'elicottero inviati dalla centrale Sores. Stabilizzato sul posto, il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Èma non sarebbe in pericolo di vita.Sulla Napoleonica la polizia locale di Codroipo per i rilievi e la viabilità e i vigili del fuoco volontari di Codroipo per la messa in sicurezza della moto incidentata. È successo poco prima delle 10 di oggi, domenica 20 maggio.