Esce di strada e si schianta contro un albero: resta incastrato, grave

di Paola Treppo

MOIMACCO (Udine) - Gravein via Orzano, sulla viabilità comunale, a, dove il conducente di una auto VolkswagenStation Wagon vecchio modello ha perso il controllo del mezzo che è uscito dalla carreggiata per andare a schiantarsi contro un, in un campo; è successo poco prima delle 20 di ieri, domenica 24 dicembre.Il conducente è rimasto ferito gravemente ednell’abitacolo: per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli che poi lo hanno affidato alle cure dell'equipe sanitaria dell'automedica; quindi la corsa in ospedale a Udine in ambulanza in codice giallo. Il conducente, della zona, ha riportato gravima non sarebbe in pericolo di vita. Per rilievi e accertamenti la polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli.