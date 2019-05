Dipendente infedele ruba 'Gratta e vinci': incastrata dalle telecamere Nel bottino anche tagliandi vincenti

UDINE - Una donna di 50 anni, romena e residente a Cividale del Friuli (Udine), è stata denunciata dalla Polizia per i furti aggravati di 'Gratta e vinci' e di denaro sottratti negli ultimi mesi da un negozio in cui lavorava ormai da tempo. L'indagine è stata condotta dagli agenti di Cividale a cui si era rivolto il titolare del negozio dopo essersi accorto, nei 3-4 mesi precedenti, di alcuni ammanchi. La Polizia ha avviato l'indagine, coordinata dalla Procura di Udine, posizionando nel locale delle telecamere.



La dipendente è stata così ripresa mentre in un paio di casi, dopo essersi guardata intorno per assicurarsi di essere sola, ha preso 'Gratta e vinci' e denaro e li ha nascosti sotto la maglia. Quattro gli episodi ricostruiti in cui avrebbe sottratto 470, 370, 80 e 100 euro e denaro contante. A seguito della perquisizione in casa della donna, la Polizia ha trovato alcune tracce di 'Gratta e vinci' sottratti e di qualche vincita. Le indagini sono in corso per capire se e dove sono state incassate.



Trovati e sequestrati anche 2.500 euro in contanti.



La donna ora rischia il posto di lavoro.

