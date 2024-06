In auto con machete, coltello e pugnale. Fermato dalla Guardia di Finanza dice che sta andando in vacanza a Grado

PULFERO - Denuncia a piede libero per un uomo che in auto aveva nascosto un machete, un coltello e un pugnale da lancio. Oltre a 45 grammi di "marijuana" e un francobollo di LSD. Agli agenti della Guardia di Finanza, che l'hanno fermato durante una giornata di controlli, aveva detto che stava andando verso la località balneare di Grado per una vacanza.

Cosa è successo

Fermato nei giorni scorsi al valico di Stupizza nel comune di Pulfero (UD) dai finanzieri della Compagnia di Cividale del Friuli, impegnati lungo la SS54, in prossimità del confine nazionale, nell'ambito del dispositivo di vigilanza istituito a seguito del ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con la Slovenia, l'uomo non ha saputo giustificare il trasporto di armi. Ispezionata l'auto sulla quale viaggiava, infatti, le Fiamme Gialle hanno rivenuto tre diverse tipologie d'arma e un quantitativo di droga.

Il conducente è stato denunciato a piede libero alla Procura di Udine, mentre quanto ritrovato dalle Fiamme Gialle nel veicolo è stato sottoposto a sequestro.