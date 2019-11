Grado colpita al cuore. Scuole chiuse

GRADO (GORIZIA) - Si va lentamente verso un ritorno alla normalità nella zona di Grado, fortemente colpita dalle mareggiate di martedì notte e di ieri mattina. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia hanno effettuato una ventina di interventi nelle ultime ore per risucchiare l'acqua riversatasi nei garage, negli scantinati e nei vani degli ascensori.Stamani si sta procedendo alla chiusura dell'elenco delle chiamate di emergenza: all'appello mancano soltanto un paio di situazioni, quelle meno urgenti. Per precauzione, anche per le, ledi ogni ordine e grado rimangonoe anche, così da permettere un rientro in classe senza problemi logistici a partire da lunedì.Mobilitati anche i volontari della squadra comunale di Protezione civile che hanno supportato la popolazione nella bonifica delle zone allagate. Il sindaco di Grado Dario Raugna ha diffuso un numero verde (803 500) invitando gli utenti in difficoltà con la linea elettrica a telefonare in caso di guasti.