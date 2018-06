237 pastiglie di droga nel calzino: in auto anche eroina e cocaina

di Paola Treppo

GORIZIA - Due cittadini sloveni, entrambi di Nova Gorica, D.M. di 40 anni e L.D. di 28 anni, sono statiper detenzione dia fini didai carabinieri del Radiomobile della Compagnia diNella mattinata del 22 giugno scorso, nel centro di Gorizia, i militari avevano fermato per un controllo di una utovettura con targa slovena; a bordo c'erano il 28enne e il 40enne che si sono mostrati subito molto nervosi; allora è scattata una perquisizione.All’interno di un, stipato in un borsone, è stato rinvenuto un involucro in nylon contenente una sostanza risultata poi essere. I due, a quel punto, sono stati accompagnati nella sede del Comando provinciale di Gorizia dove sono stati sottoposti a una perquisizione più approfondita.Alla fine sono stati trovati complessivamente, 42 grammi circa di sostanza stupefacente tipo, un bilancino di precisione, una boccetta di metadone aperta, la somma di 1.050 euro in banconote di vario taglio e altro materiale utile al confezionamento di dosi. Tutto è stato posto sottoe i due sloveni sono finiti nel carcere di Gorizia.