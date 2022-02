Appiccavano incendi ovunque: nei guai una banda di ragazzini

GORIZIA - Un gruppo di ragazzini è stato segnalato dalla Polizia di Gorizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste per essersi resi protagonisti di almeno una decina incendi e danneggiamenti a strutture pubbliche e private del capoluogo isontino. I minorenni cospargevano le superfici con del liquido infiammabile e appiccavano il fuoco. Con un lavoro di analisi e raffronto di immagini tratte da impianti di videoripresa e alcune utili testimonianze, la Squadra Mobile è risalita agli autori dei primi episodi, giovanissimi minorenni, che, dopo aver sottratto in vari luoghi del comune disinfettante in gel alcolico per la prevenzione del contagio Covid-19, lo sversavano facendolo poi bruciare. Ad analogo risultato sono giunti i Carabinieri e la Polizia locale, interessati per l'intervento e la successiva denuncia di altri fatti. I genitori dei ragazzi, convocati in Questura, sono stati invitati a un'attenta vigilanza affinché simili incresciosi fatti non abbiano a ripetersi.