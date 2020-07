Gorizia, assessore beve da una bottiglia del distributore automatico e si sente male: ustioni a stomaco e intestino

Ultimo aggiornamento: 13:53

Beve da unad'acqua acquistata a une finisce in ospedale.comunale alle Attività produttive disi è sentito male dopo aver bevuto un sorso d'acqua dalla bottiglia, subito ha sentito una forte sensazione di bruciore che lo ha costretto ad andare in ospedale.A riportare la notizia è Il Piccolo che spiega che da subito l'assessore ha sentito un sapore strano bevendo, poi sono inziati dei forti bruciori e la nausea. Sartori si è recato in ospedale con la bottiglia e dagli esami è emerso che ha riportato delle lesioni allo stomaco e all'intestino. Ora le sue condizioni sono stabili e sta bene, ma il contenuto della bottiglia deve ancora essere analizzato. La macchinetta è stata temporaneamente sigillata e l'acqua in vendita è stata sostituita.