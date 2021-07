Addio a Giuliano Zoratti, l'allenatore delle promozioni che aveva fatto il secondo al Milan e all'Udinese

Giuliano Zoratti non ce l'ha fatta. L'allenatore, molto conosciuto in tutto il Friuli Venezia Giulia è morto dopo una lunga malattia nella notte tra giovedì e venerdì. Aveva 73 anni. La sua carriera è stata lunghissima e costellata di successi. Celebre, ad esempio, la scalata (da mister in seconda) dalla C alla A con l'Udinese targata Giacomini. Lo stesso tecnico che avrebbe poi seguito al Milan. Tante le glorie nel calcio dilettanti, con le promozioni centrate ad esempio con l'Itala San Marco e l'Ufm Monfalcone.