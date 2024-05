UDINE - Il Friuli è tinto di rosa in attesa di Pogacar e della carovana del Giro d'Italia per la sua diciannovesima tappa che si preannuncia molto combattuta. Venerdì 24 maggio si parte da Mortegliano per arrivare a Sappada dopo 157 km, con una frazione che per gli esperti potrebbe regalare emozioni nel finale, con l'arrivo a "casa" di Lisa Vittozzi, la campionessa mondiale di biathlon, regina indiscussa delle nevi lo scorso inverno.

Lo start verrà dato alle 13.10 dalla cittadina del Medio Friuli, famosa per il suo campanile, il più alto d'Italia; il percorso poi si snoderà con il primo centinaio di km tra pianura e colline moreniche, con passaggi a San Daniele del Friuli e lungo la strada di Peonis di Trasaghis, dedicata alla memoria di Ottavio Bottecchia (due volte vincitore del Tour de France).

Da Tolmezzo, capitale della Carnia, si affronterà la strada verso Paularo e quindi il breve ma durissimo Passo Duron (2a cat., 4,4 km al 9,6%), fatto conoscere al grande pubblico nel 2018 dall'indimenticabile Enzo Cainero, scopritore dello Zoncolan. A seguire le ascese di Sella Valcalda a Ravascletto (3a cat., 6,5 km al 5,9%) e poi attraverso la Val Degano quindi quella di Cima Sappada (2a cat., 7,4 km al 5,4%). Proprio in quest'ultima salita i corridori attraverseranno la Carnia Biathlon Arena di Forni Avoltri, usciti dalla quale comincerà il tratto più duro: gli ultimi 2,8 km di salita, infatti, avranno una pendenza media dell'8,5%, il che renderà difficile evitare qualche schermaglia tra i big della generale, ed eventualmente anche tra i fuggitivi che si giocheranno la tappa. Confermato il percorso che era rimasto in bilico dopo la colata di detriti lo scorso fine settimana: il tratto tra Cedarchis e Rosa dei Venti, per sicurezza rimane comunque chiusa, ma venerdì sarà a disposizione dei ciclisti, grazie all'intervento a tempo di record effettuato sotto la regia dell'EDR di Udine.

All'arrivo ci sarà una Sappada in visibilio che da mesi si prepara, una località alla quale è legato uno dei momenti più sconvolgenti della storia del Giro d'Italia: il "tradimento", nel 1987, di Stephen Roche, corridore irlandese, ai danni del compagno di squadra Roberto Visentini. Sappada che poi abbracciò Simon Yates nel 2018.

Gli organizzatori della tappa friulana, con in testa Paolo Urbani che da Cainero ha ricevuto il testimone, si attendono decine di migliaia di persone, su tutti molti sloveni che verranno ad acclamare la loro star nazionale. Sia nella città di partenza che di arrivo strade off limits già dall'alba. Il centro di Sappada sarà interdetto al traffico già dalle 22 del 23 maggio, per tre chilometri complessivi (dalla caserma alla chiesa parrocchiale). Le strade attraversate dai ciclisti come al solito verranno chiuse 2 ore e mezza prima del passaggio dei corridori; in Carnia ci sarà la deviazione per tutta la giornata, dall'asse strada regionale 355 della Val Degano a quello della SS 52 "Carnica" della Val Tagliamento, quindi il collegamento col Cadore e il Comelico sarà possibile solo dal Passo della Mauria. Al Passo Duron ci si potrà accedere fino alle 7.

I consigli a chi vorrà raggiungere la parte finale della tappa sono di alzarsi come sempre presto. Auto, bus, moto e caravan troveranno le indicazioni strada facendo: individuati 2.500 parcheggi tra Comeglians e Sappada, con l'eventuale chiusura della parte alta della strada regionale 355 della Val Degano, già a partire dalle 13.00; altri mille da Sappada a San Pietro e Santo Stefano di Cadore per chi salirà dal Veneto. Saranno attive le corse dei bus navetta, a partire dalle 9.30 e fino alle 12.30, con cinque pullman sul lato friulano e altri tre su quello bellunese. Chi ne vorrà beneficiare poi avrà garantito il rientro al termine tappa e fino alle 22.30, ci sarà inoltre anche un servizio di trasporto a chiamata per i disabili.