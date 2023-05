Giro d'Italia, sul Lussari attesi 18mila spettatori. Definiti i dettagli tecnici della cronoscalata

UDINE - Sono attesi fino a 18mila spettatori alla 20esima tappa del Giro d'Italia da Tarvisio al Monte Lussari, che rappresenta la prima gara a cronometro e prima cronoscalata che si svolge in Friuli Venezia Giulia e l'unica cronoscalata di questo Giro 2023.

Il Giro sul Lussari: già venduti 3mila biglietti

«Una tappa che è un'importantissima vetrina per la regione a livello mondiale - ha sottolineato il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello - fortemente voluta dalla comunità regionale e dedicata a Enzo Cainero», manager friulano e uomo di sport morto lo scorso gennaio, «del quale abbiamo voluto raccogliere l'eredità». Presenti all'incontro il figlio di Cainero, Andrea, impegnato con il comitato organizzatore della tappa, il coordinatore del comitato, Paolo Urbani, l'assessore regionale alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, insieme ai sindaci delle comunità della Valcanale interessate, ai vertici delle forze dell'ordine, del sistema sanitario e della Protezione civile. Saranno oltre 500 i volontari della Protezione civile impegnati a margine della tappa. Sono inoltre già stati venduti tutti i 3mila biglietti per salire sul monte Lussari in cabinovia; per chi arriverà in auto a fondo valle sono stati messi a disposizione 12mila posti auto in parcheggi collegati con bus navetta. «Poiché il giro è mediamente seguito da 650 milioni di spettatori in 40 Paesi di tutto il mondo tramite diverse piattaforme - ha riferito Urbani - ci aspettiamo una grande risonanza dell'evento e abbiamo cercato di organizzarlo con la massima cura».