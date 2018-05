Il Giro d'Italia approda in Friuli, maxi piano sicurezza per le tappe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Ha iniziato a risalire la penisola, dopo l'anteprima in Israele, il. Ieri, alla Questura di Udine, è stato presentato il piano sicurezza relativo alle due tappe rispettivamente la quattordicesima e la quindicesima in programma - che stanno per interessare le strade del Friuli Venezia Giulia.Si tratta delle San Vito al Tagliamento-Zoncolan e Tolmezzo-Sappada programmate fra sabato 19 e domenica 20 maggio. In realtà, il piano appena svelato, riguarda solo una parte seppur consistente del fine settimana che vedrà i ciclisti sfrecciare sulle strade della nostra regione. Infatti, per quanto riguarda San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, lo specifico piano è al vaglio del nuovo questore Marco Odorisio.