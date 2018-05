Lavora tutto il giorno nei campi col trattore: contadino colto da malore

di Paola Treppo

MAJANO (Udine) - Colto da unmentrea Farla diper girare il fieno:finisce in ospedale. L'uomo, S.F. le sue inziali, 90 anni, molto arzillo nonostante l'età, era uscito la mattina con il suoe aveva raggiunto le sue terre a Farla, borgata del paese collinare dove abita.Forse a causa del, che oggi, domenica 27 maggio, ha sfiorato i 30 gradi in Friuli, si è sentito male mentre girava il fieno, intorno alle 18.30; è comunque riuscito a guidare il mezzo agricolo fino ale lì ha chiesto aiuto, per poi accasciarsi a terra.Sul posto, dopo poco, inviata dalla centrale Sores di Palmanova, è giunta una ambulanza dal nosocomio di San Daniele del Friuli. La equipe medica lo ha stabilizzato e portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero serie. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Majano e i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, con una autogru. Inizialmente, infatti, si temeva che l'uomo fosse rimastosotto il trattore.