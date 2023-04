Giocatore dell’Udinese perde il controllo dell’auto e piomba sul bar: distrutti tavolini e ombrelloni

, laterale sinistro di 20 anni, punto di forza dell' Udinese e della nazionale italiana Under 21 , la notte scorsa, tra il 12 e il 13 aprile, ha perso il controllo della propria auto distruggendo i tavolini esterni del White Bar, un locale in via Tiberio Deciani, nel centro cittadino, provocando danni per migliaia di euro. Il giocatore dei friulani - di proprietà del Tottenham , con cui giocherà dal primo luglio - è rimasto illeso: l'incidente si sarebbe verificato attorno alle 3. Il calciatore è stato sottoposto ad alcoltest il cui esito non è stato reso noto dai carabinieri. Non è la prima volta che i tesserati dell'Udinese restano coinvolti in incidenti stradali di una certa gravità: l'11 ottobre scorso il centrocampista brasiliano Walace , sempre in piena notte, perse il controllo della sua auto di grossa cilindrata che andò letteralmente distrutta. Anche in quel caso non ci furono conseguenze per alcuno.