Vendita dei giocatori, la Procura di Granada chiede 12 anni di carcere per Gino Pozzo

La Procura di Granada ha chiesto 12 anni di carcere per l'imprenditore Gino Pozzo, figlio di Giampaolo patron dell'Udinese, e per Quique Pina, ex presidente del club Granada CF, per un movimenti illeciti di denaro legati alla compravendita-trasferimenti dei giocatori. Pozzo è accusato di frode fiscale. Lo scrive il giornale spagnolo “El Pais”. La famiglia Pozzo aveva prima comprato e salvato dal fallimento la squadra di calcio del Granada, portata dalla C spagnola alla Liga, e poi l'aveva rivenduta dopo due promozioni in sette anni.

Ultimo aggiornamento: 17:30

