Sarà ancora Salvatore Benigno il presidente del Cafc, il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, società incaricata della gestione del servizio idrico integrato per il territorio provinciale di Udine. L’ex sindaco di Latisana è stato riconfermato all’unanimità dal Coordinamento soci presieduto dal primo cittadino di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto.

PACE FATTA

Dopo il rinvio di circa un mese causa tensioni politiche interne tra i comuni soci, si è trovata la giusta composizione in occasione della riunione dell’assemblea degli azionisti svoltasi venerdì 4 settembre. Il nuovo cda, che resterà in carica tre anni, è espressione unanime di tutta l’assemblea.

«C’è stata una grande responsabilità da parte di tutti i rappresentanti della Commissione del Controllo Analogo e del Comune di Udine», ha premesso il presidente della commissione Francesco Martines, sindaco di Palmanova. «In un clima di sinergica collaborazione si è arrivati all’identificazione della cinquina che dà continuità al precedente cda, oltre a consentire l’inserimento di risorse nuove per bilanciare le rappresentanze territoriali».

VECCHI E NUOVI

Nel cda sono stati riconfermati oltre al presidente Salvatore Benigno, l’ingegnere Marianna Tomasin, l’ingegnere Giovanni Valle, mentre le new entry sono Andrea Romito, già sindaco di Povoletto, di professione architetto, e Anna Maria Zuccolo, già vicesindaco di Trivignano Udinese, di professione quadro direttivo bancario.

IL MANDATO

Sulle linee d’indirizzo per il prossimo mandato triennale, Martines a nome di tutti i soci ha evidenziato alcune priorità fra cui completare il percorso di integrazione societaria con l’acquedotto Poiana; intensificare i rapporti di collaborazione con i gestori limitrofi “in house” (Hydrogea. Acquedotto del Carso, Irisacqua) per la condivisione di attività comuni quali analisi chimiche, gestione dei fanghi di depurazione, attraverso la partecipata Friulab; definire con Ausir (l’Autority regionale) un nuovo modello per la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul territorio delle provincie di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, anche con la creazione di una multiutility regionale per acqua e rifiuti.

Cafc, come ha ribadito anche il riconfermato presidente Benigno nel suo discorso di insediamento, alla luce dell’avvio da parte di Ausir di alcune ipotesi di processi di aggregazione delle gestioni che consentano il rafforzamento in Regione dei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, intende svolgere un ruolo attivo assieme agli altri Enti Gestori e alla Regione, per arrivare alla eventuale definizione di un gestore unico regionale del servizio idrico integrato, anche sotto forma di holding di servizi, valutando anche la possibilità della creazione di una multiutility operativa nel settore dei rifiuti e del servizio idrico.

Nel piano industriale del prossimo triennio si prevedono investimenti di 25 milioni di euro annui. Relativamente ai contatti con l’acquedotto Poiana (che serve i Comuni del cividalese), Benigno ha reso noto che nei prossimi mesi si metteranno a punto i patti parasociali. «La sfida strategica – ha sottolineato – è la difesa del modello gestionale dell’in-house providing, dove gli enti locali sono pienamente coinvolti nella gestione operativa della società, un sistema che funziona efficacemente, come si è dimostrato anche nei recenti contesti delle emergenze ambientali».

Inoltre, si porteranno a conclusione le procedure per l’ingresso del Comune di Sappada e per la liquidazione del Consorzio acquedotto Valle del But.

