Sente dei forti colpi arrivare dal ​semirimorchio: dentro 22 migranti

GEMONA (UDINE) - Viaggiavano nascosti all'interno di un camion proveniente dalla Turchia. Ventidue migranti, di nazionalità irachena, fra cui 4 donne, tutti di età compresa tra i 18 e i 55 anni, sono stati scoperti dall'autista di un camion che, insospettito dai rumori provenienti dal semirimorchio che stava guidando si è fermato per verificare.



Ieri mattina, 2 luglio 2019, al porto di Trieste, l'uomo, di nazionalità turca, ha agganciato alla sua motrice un rimorchio proveniente via nave da Istanbul. Espletate le formalità doganali, l'autista è partito per raggiungere la Germania alla guida del mezzo pesante. Imboccata l'autostrada, all'altezza di Gemona (Udine) l'autista ha udito dei colpi provenienti dalla zona di carico. Arrestata la marcia e aperta la zona posteriore, si è trovato di fronte i 22. I migranti, si erano introdotti nel camion praticando dei fori nel semirimorchio, a forma di «oblò», calandosi poi all'interno. Sul posto gli agenti della Polstrada di Amaro e di Udine.

