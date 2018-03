Pedinati 48 ore da Udine a Roma: confiscati 16mila litri di gasolio

di Paola Treppo

UDINE - La Guardia di finanza diha devoluto al Corpo italiano di soccorso dell'16mila litri diconfiscato; il combustibile sottratto al circuito illegale andrà ad alimentare i mezzi di. La concessione è arrivata dal Tribunale di Tivoli.L’assegnazione è frutto dell’applicazione di una innovativa norma che prevede la possibilità, per l’autorità giudiziaria, di affidare alle forze di polizia ed agli altri corpi preposti alla sicurezza pubblica, al pronto intervento e all’assistenza delle popolazioni colpite dalla calamità naturali, i carburanti e i prodotti per la lubrificazione sottoposti apenale. Il prodotto sarà additivato e potrà essere impiegato in usoIl prodotto petrolifero donato all'Ordine di Malta è frutto di un sequestro eseguito dalledel Nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine. Siamo nel mese di ottobre del 2017. Dopo un pedinamento di oltre 48 ore, partito dalla provincia di Udine, la Gdf ferma a Guidonia (Roma), nell’entroterra laziale, un autoarticolato proveniente dalla Polonia.Invece di raggiungere la destinazione, dichiarata, di Civitavecchia, il mezzo scarica in un’altra; questa ultima è incaricata, a sua volta, di trasferirlo in un deposito commerciale della zona, in base alle direttive del gruppo. L’autista e altre due persone che vengono fermate e identificate, saranno poi denunciate alla Procura di Tivoli per contrabbando di prodotti soggetti ad accisa.