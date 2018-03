Condannato a Bolzano e Verona, fugge in Norvegia: preso al confine

di Paola Treppo

GORIZIA - ​La Guardia di finanza di Gorizia ha arrestato uncondannato per furto e resistenza. Si tratta di un cittadino romeno di 40 anni, già residente a, che aveva fatto perdere le sue tracce nell’aprile del 2015 rendendosi irreperibile. Dopo le condanne l'uomo eradall'Italia e si era rifugiato inNei giorni scorsi, vicino al valico di confine Sant’Andrea, a Gorizia, le Fiamme Gialle hanno fermato un veicolo proveniente dalla Slovenia. Il mezzo, immatricolato in Norvegia, viaggiava ad alta velocità e a bordo c'erano quattro cittadini. Uno di loro, quello alla guida, era destinatario di un provvedimento died è finito in manette. Ad arrestarlo i militari della sezione Operativa pronto impiego della Compagnia della Guardia di finanza di Gorizia.L’ordine di detenzione, disposto nel settembre 2015 dalla Procura di, è relativo a due condanne, emesse rispettivamente nell’ottobre 2014 sempre dal Tribunale di Bolzano dopo una denuncia a piede libero per tentatoe detenzione di arnesi da scasso e nell’ottobre 2013 dal Tribunale di Verona in seguito all’arresto in flagranza di per resistenza a pubblico ufficiale.Dopo le operazioni di identificazione e foto-segnalamento fatte nella caserma Sante Laria, il 40enne, che ha numerosi precedenti di polizia per furto, danneggiamento, altri reati contro il patrimonio e sfruttamento della, è stato portato neldi Trieste dove dovrà scontare una pena di un anno e 28 giorni di reclusione.