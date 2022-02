Gazebo dei tamponi della farmacia di Cussignacco, scatta il sequestro preventivo

CUSSAGNACCO (UDINE) - È scattato ieri mattina il sequestro preventivo del gazebo dei tamponi della farmacia Montoro di Cussignacco a Udine. Dopo le indagini dei Carabinieri del Nas del capoluogo friulano, sono stati apposti i sigilli presso il centro dei test rapidi in via Lea D’Orlandi. Il provvedimento con cui si è disposto il sequestro dell’area esterna è stato firmato venerdì dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Udine, Mariarosa Persico. L’atto segue la sospensione immediata dell’attività di screening ordinata dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il 9 febbraio scorso. Il Direttore Generale dell’AsuFc Denis Caporale aveva disposto il fermo, in attesa di verifiche da parte degli ispettori del nucleo antisofisticazione dell’Arma che portano avanti l’indagine per presunte ipotesi di falso. Sul procedimento c’è il massimo riserbo dell’Autorità giudiziaria.

APPROFONDIMENTI MARTELLAGO Blitz dei Nas, stop ai tamponi nella farmacia di Olmo La titolare:... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, 1.514 contagi e 15 morti. Crollano i ricoveri in...

Gli accertamenti sono coordinati dal pm Marco Panzeri. A darne notizia della chiusura del punto tamponi anche lo stesso sito internet della farmacia che, nella sezione dedicata alla prenotazione dei tamponi rapidi Covid 19, spiega: “Il centro tamponi rimane chiuso fino a data da destinarsi, per ordinanza dell’Azienda sanitaria”. E aggiunge che le persone che avevano un appuntamento “verranno contattate per la cancellazione delle prenotazioni già attive”. Due settimane fa analogo provvedimento era stato adottato anche per la farmacia di Amaro, in Carnia, finita al centro di un’altra inchiesta legata a presunti falsi green pass.

La farmacia di Cussignacco era già salita agli onori delle cronache nel mese di ottobre 2021 per la protesta del titolare il quale, in un video diventato virale sui social, si scagliava contro i tamponi e il Green Pass. Successivamente era stato richiamato dall’Ordine dei farmacisti e un gruppo di sostenitori lo aveva atteso all’uscita della sede in via Divisione Julia intonando cori e slogan di solidarietà. Poi il farmacista si era scusato pubblicamente, facendo marcia indietro, giustificandosi con la tensione per gli impegni gravosi e il carico di lavoro. Su quest’ultimo provvedimento, il titolare della farmacia, il dottor Federico Montoro preferisce non commentare. Sulla questione invece era intervenuta Federfarma della provincia di Udine: «L’attività di svolgimento dei tamponi – spiegano dall’associazione - comporta difficoltà e rischi per le farmacie e noi siamo impegnati ad offrire tutto l’aiuto possibile ai colleghi per affrontare questo impegno con responsabilità e massima attenzione».