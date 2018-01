Il gusto dei monti nel piatto: Matajur e Zoncolan si incontrano a tavola

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sarà, la conosciuta e apprezzata ladydella trattoria Sale e Pepe di, a tenere a battesimo martedì 9 gennaio la golosainvernale che vedrà sfilare a Ravascletto gli chef di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. A fare da cornice a questi raffinati appuntamenti, firmati dai noti chef del gruppo portabandiera da anni eccellenza della gastronomia regionale, sarà il ristorante Margò dell’Hotel La Perla, che nel 2017 è entrato a far parte del consorzio presieduto da Walter Filiputti.Otto i pranzi e le cene che scandiranno nel segno dell’altal’inverno carnico e vedranno via via avvicendarsi ai fornelli, dopo Teresa Covaceuszach, gli chef dei ristoranti Là di Moret di Udine il 13 gennaio, Costantini di Tarcento il 21 gennaio, La Subida di Cormòns il 26 gennaio, Ilija di Tarvisio il 5 febbraio, Vitello d’oro di Udine il 20 febbraio, La Torre di Spilimbergo il 26 febbraio, e Lokandadi San Michele del Carso il 6 marzo.Il 9 gennaio l’appuntamento sarà per il pranzo, alle 12.30. Ad accogliere gli ospiti nella sala del ristorante addobbato a festa sarà Sara Polo, proprietaria con la famiglia dell’Hotel la Perla. A creare il menù, sarà Teresa Covaceuszach, che porterà in Carnia i sapori delle sue: un incontro simbolico, quindi, fra, che troveranno nei piatti proposti una felice sintesi.Si inizierà con aringa sciocca Friultrota marinata e radicchio col “poc”, per proseguire con polentina di grano saraceno, ricotta salata, mela e kren, e lache è una tradizionale zuppa invernale di mele, pere e susine essiccate. Sarà poi la volta di fiori di patate e finocchio spontaneo e dello spezzato di cinghiale con polenta e rape in agrodolce. Per concludere c'è la neve nel bicchiere, delicato dolce in omaggio alle belle nevicate che imbiancano in questo periodo i monti del Friuli.