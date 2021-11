Ancora gasolio d'importazione fraudolenta: la Gdf blocca 28mila litri provenienti dall'Austria: sequestrato il camion, denunciati gli autisti

UDINE - La Guardia di finanza di Udine ha sequestrato 28.000 litri di gasolio introdotto fraudolentemente in Italia attraverso il confine di Tarvisio, proveniente dall'Austria, con documenti di accompagnamento non veritieri, che lo identificavano come «olio anticorrosivo». Il carico illecito è stato intercettato nell'area di servizio di Gonars Nord dell'A4. Nell'occasione sono stati sequestrati un autoarticolato (motrice e rimorchio telonato) e gli smartphone degli autisti. Le due persone alla guida, denunciate per le violazioni al Testo Unico delle accise, oltre a non esibire la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, non avevano nemmeno assolto agli adempimenti riferibili al «falso» carico.

L'impegno dei militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Udine ha permesso, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, di sequestrare negli ultimi mesi oltre 180.000 litri di gasolio e di benzina, 16 autoarticolati e svariati smartphone, usati dagli autisti sia come navigatori satellitari sia per ricevere le comunicazioni sui reali luoghi di scarico della merce, che non coincidono quasi mai con i destinatari «di fantasia» riportati nei documenti di trasporto. Inoltre, sono state denunciate 13 persone per violazione degli articoli 40 e 49 del Testo Unico delle Accise, che comportano l'arresto fino a 5 anni e la multa fino a 10 volte l'accisa evasa.