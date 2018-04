Galà dello sci: Sappada festeggia i suoi campioni, Lisa Vitozzi e Buzzi

di Paola Treppo

SAPPADA (Udine) - Al termine della stagione invernale 2017-2018festeggia i suoi. Grandenella località dolomitica: sabato 7 aprile andrà in scena il, evento voluto dall’amministrazione comunale e dalla pro loco per celebrare due ragazzi protagonisti sui più importanti palcoscenici internazionali,ed. Si tratta della prima manifestazione che rientra nel programma organizzato a Sappada in occasione della Tappa deldel 20 maggio prossimo e il comitato di tappa ha voluto dedicarlo ai due campioni.Lisa è stata autrice di una strepitosa stagione nel: più volte a podio in Coppa del Mondo, ha chiuso il circuito in sesta posizione ma, soprattutto, ha conquistato unanella staffetta mista delle Olimpiadi di Pyeongchang, affermandosi come una delle stelle del movimento mondiale. Emanuele si è rivelato uno dei giovani talenti emergenti dello sci alpino, chiudendo ai primissimi posti in gare, simbolo della velocità come Wengen e Kitzbühel e partecipando ai Giochi olimpici.Il Galà dello sci si svolgerà al palazzetto dello sport, con inizio alle 19. La serata è a numero chiuso: sono previsti 200 posti a sedere e qualcuno è ancora disponibile info 0435.469131; la serata sarà condotta dalla grande voce del mondo sportivo. Dopo la parte istituzionale, con interventi da parte delle autorità, agli ospiti saranno offerti prodotti dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia: un dolce di Etica del Gusto, la birra del Birrificio San Gabriel e, a chiusura della serata, la musica del dj Italia Network Zec.«Abbiamo voluto questa serata per dire grazie a questi nostri due ragazzi che hanno raccolto la grande eredità deglisappadini e la stanno onorando nel migliore dei modi» dice il sindaco di Sappada,. «Dal 1992 Sappada è sempre protagonista con qualche suo atleta ai Giochi e in questo mezzo secolo è riuscita a mettere in bacheca dieci medaglie: un record assoluto per un paese di 1300 abitanti, un record che ci inorgoglisce».Gli eventi sappadini che seguiranno questo primo dedicato a Lisa ed Emanuele, sono un convegno sul fatto di cronaca sportiva passato alla storia come “il tradimento dell’87” in programma il prossimo 28 aprile cui prenderanno parte i protagonisti dello stesso evento di cronaca, e una serie di manifestazioni collaterali nella giornata della tappa del 20 maggio.