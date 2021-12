Torna lo sci ed è subito pienone: più di 4mila persone sulla neve con il Green pass

UDINE - Oltre 4mila ingressi e ben 32mila passaggi nel primo vero giorno di apertura delle piste da sci in Friuli Venezia Giulia. Sintomo dell’entusiasmo e dell’attesa che c’era per la ripartenza del mondo della neve dopo venti mesi di stop a causa della pandemia. Grande soddisfazione da parte dei vertici di Promoturismo Fvg, tenendo conto che comunque non tutti gli impianti erano aperti.



I NUMERI



Nel dettaglio, la miglior performance l’ha fatta segnare lo Zoncolan, con 1.510 primi ingressi e 11.211 passaggi, un avvio davvero sprint per il polo carnico; a seguire Tarvisio con 1.031 accessi e 5.451 passaggi, di cui circa metà rappresentata da pedoni saliti per il Lussari o per l’enogastronomia; molto bene anche Piancavallo con 1.002 ingressi e 11.107 passaggi; sotto le aspettative Sappada con 158 primi ingressi e 1.609 passaggi; infine nella norma Sella Nevea con 344 primi ingressi e 3.090 passaggi. A Forni di Sopra aperto solo un tappeto dei campi scuola. Grande entusiasmo non solo degli operatori ma anche da parte degli sciatori, che fremevano per rimettere gli sci ai piedi; l’accesso ai poli ha visto anche la prima prova sul campo dei controlli del Green pass per utilizzare gli impianti al chiuso. «Tutto è andato per il meglio – ha fatto sapere Alessandro Spaliviero, responsabile del polo Promoturismo Fvg di Tarvisio –, c’era una voglia incredibile, fin troppa perché la gente ci sta pressando, ma le premesse sono buone. Tanta gente, tanti giovani che vengono in montagna e questo è positivo. Meno presenti, ma ce l’aspettavamo, gli stranieri. Tutti si sono incolonnati con Green pass e mascherina. I controlli sono a campione, ma li abbiamo fatti sistematici nella prima ora di apertura grazie alla collaborazione di Polizia e Carabinieri, impegnati per il controllo piste. Poi durante la giornata il monitoraggio è stato costante. Le persone lo accettano molto volentieri. Non abbiamo avuto no-vax o no Green pass. Anzi, da parte di tutti c’è grande consapevolezza della necessità di questi strumenti di verifica per la sicurezza».



LE REGOLE



Per accedere agli impianti, lo ricordiamo, serve il Green pass. Attualmente basta quello base (cioè ottenuto anche con tampone negativo), mentre in caso di ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona arancione sarà necessario presentare il certificato verde in versione rafforzata, con soltanto vaccinati e guariti non oltre i sei mesi autorizzati a sciare. Diverso, invece, è il discorso per il settore della ristorazione. Sulle piste, infatti, valgono le stesse regole del resto d’Italia, con l’accesso a baite, bar e ristoranti per la consumazione – tranne al bancone – riservato già ora a vaccinati e guariti. In più a completare la giornata il fattore neve: ha nevicato abbondantemente per tutto il pomeriggio sull’arco alpino regionale e questo darà garanzia della tenuta del demanio sciabile, anche grazie alla possibilità di sparare la neve programmata con le basse temperature che permette di creare la base per l’intera stagione.