L'obiettivo è quello di tarare le aliquote dei tributi immobiliari in modo diverso rispetto alla disciplina nazionale. È questa la svolta epocale che l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti con un disegno di legge ad hoc - intende compiere per dirigere la crescita del territorio e dare in mano ai sindaci «uno strumento per orientare lo sviluppo del proprio Comune» tenendo conto delle proprie specificità territoriali. Adesso inizierà la fase della concertazione che durerà almeno fino a metà aprile con i portatori di interesse che verranno coinvolti in maniera diretta e potranno costituirsi anche in associazioni o comitati. Entro giugno la Regione punta ad avere uno schema del provvedimento da approvare tra settembre e ottobre.

Roberti ieri ha spiegato che «ancora adesso è in vigore una imposta statale che ha creato diversi problemi nel corso della sua evoluzione e che non tiene in considerazione le peculiarità della nostra Regione» dunque «con il nuovo disegno di legge andremo a esercitare pienamente la nostra autonomia e gli enti locali potranno decidere quanto e come far pagare i propri cittadini». Questa leva fiscale «servirà infatti per erogare servizi migliori, ma soprattutto sarà strategica per orientare le scelte di sviluppo che i singoli Comuni potranno attuare sul territorio».

La Regione si sta ora occupando di costruire e completare la banca dati dei 215 Comuni del Friuli Venezia Giulia: oltre 180 hanno già trasmesso tutte le informazioni necessarie e il processo sarà ultimato nelle prossime settimane. Questa nuova fase prevede la creazione a breve di una pagina web sul sito della Regione dedicata alla consultazione del materiale e alla sintesi dei contributi raccolti per la stesura della nuova norma. Fino ad aprile andrà, dunque, avanti il confronto con i rappresentanti politici e con i portatori di interessi sulla proposta presentata a dicembre dalla Giunta Fedriga. «Questa imposta ha diversi protagonisti ha sottolineato l'assessore - la Regione che ha il compito di fare la norma, i Comuni che avranno a disposizione importanti entrate di carattere economico, i contribuenti che giustamente puntano a versare il meno possibile».

Il tavolo di concertazione servirà proprio a fare una sintesi e fare in modo che l'1 gennaio 2023 sia il primo giorno per il nuovo tributo di carattere locale. «Se, per esempio - ha spiegato Roberti - si scegliesse di tassare solo le seconde case e di esentare completamente le strutture industriali, si finirebbe per favorire l'insediamento di nuove aziende. Se al contrario si optasse per esentare alberghi e realtà ricettive, il risultato sarebbe quello di incentivare il turismo. Questo adesso non è ancora possibile perché l'attuale Imu in vigore esercita la sua forza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale». La Regione stima che il gettito complessivo dell'Imu sia di circa 370 milioni di euro all'anno al netto dei 92 milioni di euro già stabiliti dall'accordo Stato-Regione del 2019 in materia di rapporti finanziari. Un altro obiettivo è quello della semplificazione normativa e che il contribuente possa, con un click, sapere quanto pagare indipendentemente da dove sono collocati gli immobili di sua pertinenza in regione.