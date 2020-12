Ordinanza Fedriga: al bar solo seduti dalle 11 alle 18

TRIESTE - «Dalle 11 alla chiusura dei bar e ristoranti, ovvero le 18, le consumazioni sono permesse solo da seduti». «Riconfermiamo il limite di accesso a una persona per nucleo famigliare nei negozi della distribuzione alimentare, mentre nei negozi generici è consentito l'accesso a una persona ogni 20 metri quadrati». Sono alcuni contenuti annunciati dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, di un'ordinanza che il governatore firmerà oggi ed «entrerà in vigore domani» in concomitanza con il passaggio della regione in fascia gialla. L'obiettivo, ha ribadito Fedriga durante una conferenza stampa, è evitare situazioni di assembramento. Sono previste sanzioni, ha spiegato Fedriga, per «il mancato rispetto dei limiti della capienza per i negozi e ristoranti, ai quali chiediamo di esporre un cartello con il limite di persone massimo consentito». L'ordinanza prevede anche alcune «raccomandazioni», ha concluso il presidente, ovvero l'introduzione di «una fascia dalle 10 alle 12 riservata preferibilmente agli over 65» nei negozi di alimentari, evitare di «andar a casa di conoscenti non conviventi» e di usare mezzi di trasporto pubblici se non per necessità«.

© RIPRODUZIONE RISERVATA