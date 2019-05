Decreto crescita, via a 200 assunzioni negli ospedale del Friuli Venezia Giulia

di Lisa Zancaner

All'orizzonte, pur con tutti i se e i ma del caso, si apre in Friuli Venezia Giulia la possibilità di liberare 9 milioni di euro e assumere 200 unità di personale nel servizio sanitario regionale. Nel decreto crescita, approvato nei giorni scorsi, ha ricevuto l'ok unanime dei ministri la norma sblocca assunzioni che permette lo sblocco del tetto di spesa per il personale sanitario. L'approvazione della norma va considerata sub judice per un approfondimento tecnico. Il Quirinale, infatti, potrebbe dare lo stop dal...