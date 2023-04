Rubano argenteria e orologi per 30mila euro: colpo grosso alla villa dei conti Kechler

RONCHIS - Nel pomeriggio di martedì 25 aprile i ladri hanno fatto irruzione nella villa dei conti Kechler a Fraforeano, nel comune di Ronchis, sottraendo oggetti preziosi, argenteria e orologi per un valore di 30mila euro. Un vero colpo grosso per la banda di malviventi, che, dopo essersi introdotti nella dimora storica e aver preso il bottino, se ne sono scappati senza lasciare traccia, se non quella di aver messo a soqquadro le stanze, rovistando e svuotando cassetti, armadi e mobili in tutta la villa, attualmente in vendita.