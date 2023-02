Furto negli spogliatoi dell'Udinese: forzati gli armadietti, i ladri rubano indumenti e contanti

UDINE - Nella serata di ieri, venerdì 24 febbraio, i ladri hanno fatto irruzione negli spogliatoi delle giovanili dell'Udinese calcio del centro sportivo Dino Bruneschi, situato in via Candolini. Dopo aver forzato gli armadietti i malviventi hanno sottratto gli indumenti dei giocatori oltre a una somma di circa 1000 euro. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e la radiomobile di Udine.