Entrano in casa e rubano soldi e gioielli, colpo da 40mila euro ai danni di un’anziana

UDINE - Colpo da ben 40 mila euro in casa di una anziana udinese. L’episodio è accaduto il 30 ottobre scorso ma la notizie si è diffusa ieri. Vittima una pensionata di 75 anni, residente in via Zuglio, nel capoluogo friulano. Secondo quanto emerso dopo la denuncia ai carabinieri, la donna, nel momento in cui i malviventi sono entrati, si trovava all’interno dell’abitazione ma non si è accorta subito della loro presenza. Solo quando ha sentito alcuni rumori provenire da una stanza ha capito che in casa c’era qualcuno e ha dato l’allarme. I ladri, nel frattempo, dopo aver messo a soqquadro la camera da letto della signora, sono riusciti a fuggire con il bottino: gioielli e denaro contante per un valore che supera i 40mila euro. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Udine assieme ai colleghi della stazione di Udine Est, che stanno svolgendo indagini.

STUPEFACENTI

Controlli antidroga, giovedì mattina, tra gli istituti scolastici di Gemona. Quasi 1500 gli alunni interessati. L’operazione degli agenti della polizia locale, svolta con i cani dell’unità cinofila del distretto di polizia locale Veneto Est e ai colleghi della Comunità di montagna della Carnia, ha portato alla denuncia di due minorenni per detenzione di sostanza finalizzata all’uso. Durante l’attività avviata tra il liceo scientifico Magrini, l’Isis D’Aronco e lo Ial, il cane Conan ha rinvenuto anche un’altra sostanza nascosta nelle pertinenze di alcuni locali. L’iniziativa, fortemente voluta dai dirigenti scolastici in accordo con l’amministrazione comunale e con l’Azienda sanitaria locale, nasce per dare risposta ad alcune lamentale della cittadinanza che segnalavano, in particolare in alcune zone cittadine, quali il parco del Drago, spiacevoli episodi di degrado urbano. Proprio durante queste ultime attività di controllo, tre minorenni sono stati segnalati per violazione dell’art. 75 del Testo unico volto al contrasto di sostanze stupefacenti e una terza persona, questa volta maggiorenne, è stata denunciata per detenzione, finalizzata allo spaccio di circa 120 pastiglie benzodiazepiniche.

CONTROLLI

I carabinieri del Comando Provinciale e del Centro Anticrimine Natura di Udine, hanno effettuato un articolato servizio di controllo del trasporto su strada di rifiuti. L’obiettivo era quello di verificare il rispetto delle normative di settore per prevenire e reprimere i reati ambientali. Dalle verifiche svolte in maniera sinergica dall’Arma territoriale e dai reparti specializzati dell’organizzazione Forestale lungo le strade dell’hinterland udinese, sono stati controllati 19 mezzi di trasporto rifiuti, senza riscontrare alcuna irregolarità. L’attività è stata finalizzata non solo alla difesa dell’ambiente e della salute pubblica, ma anche alla tutela della corretta e leale concorrenza tra le imprese.