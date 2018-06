Il farmacista si assenta per pochi istanti: finto cliente svuota la cassa

di Paola Treppo

UDINE - Approfitta di un attimo di distrazione del farmacista, che si è assentato dal bancone, raggiunge la cassa e ruba 500 euro; ilè stato commesso nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 giugno, nelladi via del Pozzo, a Udine.Il malvivente ha atteso che nel negozio non ci fossero clienti e, con molta rapidità, ha messo le mani dentro alla cassa, afferrando i contanti, per poi scappare a piedi facendo perdere le sue tracce. Il furto è stato scoperto subito e il titolare della farmacia ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del Norm della Compagnia cittadina che hanno perlustrato la zona senza riuscire a individuare il malvivente. Sono state acquisite le immagini dellache saranno visionate per ottenere informazioni utili per l'identificazione dell'uomo che ha messo a segno il colpo.