«Bado io al nonno, vai dal medico» e ripulisce casa da oro e salami

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - «Non preoccuparti, rimango io col nonno, vai pure dal medico» e le ripulisce la casa di tutti i gioielli. Ma viene beccata e denunciata dai carabinieri.Raggiunta una certa età, quando gli acciacchi si fanno sentire, è importante poter contare su una persona di fiducia che, grazie alla sua disponibilità, è d'aiuto nello sbrigare le quotidiane faccende. Così si è organizzata pure una coppia di pensionati ultraottantenni che abitano in un comune nella pedemontana in provincia di Udine che, non potendo contare sulla presenza dei figli, perché abitano lontano, accettano che entri in casa loro una signora che abita nelle vicinanze, la accolgono come una di famiglia perché gli fa compagnia e li aiuta nelle piccole faccende di ogni giorno.Qualche settimana fa la pensionata deve necessariamente uscire per andare a fare una visita dal medico, ma non sa a chi lasciare il marito anziano, che è invalido. Inaspettatamente alla porta si presenta quella signora così gentile, quasi una figlia, per la consueta visita di cortesia; saputo che l'anziana deve andare dal dottore, si offre di rimanere in casa a fare compagnia all'anziano. «Cara, vai pure dal, resto io a fare compagnia al nonno», le dice.Dopo qualche ora rientra a casa, ringrazia la gentile signora per aver accudito suo marito e così le due si salutano dandosi appuntamento per la prossima visita. L'anziana poi va a riporre in camera gli abiti e scopre che dal portagioie sul comodino sono spariti trecon pietre preziose. «Forse li ho lasciati in bagno, quando mi sono cambiata prima di uscire» così pensa la signora. Ma scopre che pure lì non ci sono. Scende in cantina e vede che dal freezer mancano anche. Qualcuno è stato in casa da loro durante la sua assenza. Ma chi?L'anziana a quel punto chiama i carabinieri. Arriva una pattuglia della stazione di Gemona del Friuli, comandata dal luogotenente Giovanni Pes. I militari verificano che non ci sono segni di effrazione e raccolgono la denuncia dell'anziana. Sentono anche il marito invalido e scoprono che durante l'assenza della moglie, la signora così gentile che era rimasta a fargli compagnia, per tutto il tempo è andata in giro per la casa con la scusa di fare le pulizie e mettere in ordine, per fare una sorpresa all'anziana al suo rientro.L'altra sorpresa i carabinieri l'hanno scoperta andando aldella zona dove hanno ritrovato i tre anelli. Chi li aveva portati? La premurosa e gentile signora, accolta in casa come una figlia. Così, al termine delle indagini, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato la donna, una italiana di 46 anni, originaria del posto, che indisturbata aveva sottratto i tredel valore di 600 euro. I monili sono stati restituiti all'anziana proprietaria.