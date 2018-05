Si arrampicano sull'altare e rubano anelli e gli orecchini della Madonna

di Paola Treppo

LATISANA (Udine) - Furto nelladi Santa Maria Maddalena nella frazione di, a. Isi sono introdotti nel luogo sacro, che resta sempre aperto di giorno per dar modo ai fedeli di pregare, e hanno raggiunto la zona dell'abside.Si sono arrampicati sull'altare e hanno sfilato da una mano della statua tree poi, dal capo incoronato della Vergine, un paio di, sempre d'oro. La comunità locale si è accorta dopo poco del furto e lo ha segnalato al parroco, il vicario foraneo di Latisana,. Il sacerdote ha atteso qualche giorno per sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Latisana, nella speranza che i gioielli venissero restituiti spontaneamente.Poi, vedendo che aspettare non aveva sortito alcun effetto, si è recato in caserma e ha sporto denuncia. È successo alla fine di aprile e il parroco ha sperato ancora, in un atto di. Invece nessuno si è fatto avanti. Adesso la comunità, molto legata alla chiesa di Santa Maria Maddalena, lancia un appello: chi sa parli, chi ha visto qualcosa lo faccia sapere.