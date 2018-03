Ladri nella notte dal fruttivendolo: porta spaccata, rubato fondo cassa

di Paola Treppo

MANZANO (Udine) - Colpo nella notte in un negozio didi. Il punto vendita di frutta e verdura aveva abbassato le serrande nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 marzo, e il titolare aveva lasciato in cassa un po' di denaro contante, circa 300 euro tra banconote e monete spicciole, per il giorno successivo.Nella notte ihanno forzato la porta di ingresso e hannotutti gli euro dalla cassa. Il proprietario si è accorto dell'effrazione e dell'ammanco intorno alle 5 di questa mattina e ha chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma hanno raggiunto il negozio per un primo sopralluogo e adesso stanno indagando per identificare i malviventi. Dagli scaffali non sono stati rubati alimentari né freschi.