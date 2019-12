Forzano una finestra e fanno razzia di gioielli e contanti per 9.000 euro

UDINE - Un furto del valore di 9 mila euro è stato realizzato nel tardo pomeriggio di sabato in un'abitazione di Campoformido. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei padroni di casa per introdursi nell'alloggio dopo aver forzato una finestra. Una volta all'interno hanno fatto razzia dei gioielli e del denaro contante che sono riusciti a trovare. Il furto è stato scoperto in serata dai proprietari che ieri hanno sporto denuncia ai Carabinieri della stazione locale della Compagnia di Udine. Le indagini sono in corso.

