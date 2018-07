Ladri pornografi rubano al sexy shop: via frustini e abiti in latex

di Paola Treppo

TAVAGNACCO (Udine) - Sfondano la porta d'ingresso e, travisati, rubano articolie indumenti; è successo alle 5 di oggi, venerdì 6 luglio, in un notosu via Nazionale a Tavagnacco, ilA farne la scoperta il titolare che, alla riapertura del negozio, ha trovato la porta sfondata e, oltre al fondo cassa, di 70 euro, i ladri,, hanno "aumentato" il loro bottino facendo incetta di indumenti in latex, frustini e maschere sadomaso. Sono stati rubati anche giochi erotici. Tutti "generi" di non poco valore.I malviventi sono entrati in azione alle prime luci dell'alba e, indisturbati, senza far scattare l'allarme, sono riusciti ad arraffare quanto potevano all'interno del negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Feletto Umberto che hanno effettuato il sopralluogo e raccolto le prime tracce utili per sviluppare le indagini. I danni sono in corso di quantificazione. Il titolare fa sapere chedei ladri che però, allora, avevano rubato "solo" il fondo cassa.