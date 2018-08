Rubava le fedi nuziali alle anziane in ospedale: denunciata una 34enne

TOLMEZZO - Una donna di 34 anni di Villa Santina è stata denunciata dai Carabinieri di Tolmezzo per furto. È accusata di aver rubato gioielli e in due casi anche le fedi nuziali ad alcune anziane degenti nell'ospedale di Tolmezzo. La donna si sarebbe introdotta nel nosocomio tolmezzino il 4 luglio e, approfittando dello stato di salute di alcune degenti, avrebbe rubato i gioielli delle pazienti. La donna avrebbe poi tentato di vendere i monili in un compro-oro per ricavarne del denaro contante. Parte della refurtiva è stata recuperata e posta sotto sequestro.

