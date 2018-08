UDINE - Una giovane coppia udinese, una ragazza e un ragazzo di 26 e 23 anni, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per un furto da circa 5 mila euro realizzato ieri mattina in un distributore di benzina di Udine. Buona parte della somma di denaro sottratta è stata recuperata. Il furto era stato realizzato intorno alle 9 di ieri.



La coppia era andata al distributore a fare benzina. Poco dopo era tornata chiedendo al titolare un controllo su olio e motore, ma mentre lui era impegnato a eseguire il lavoro la donna sarebbe entrata nell'ufficio rubando l'incasso del fine settimana, circa 5 mila euro già divisi in mazzette e fermati con l'elastico. L'uomo ha subito provato a fermarli. Attraverso la descrizione della coppia, fornita dal titolare, la Polizia, intervenuta sul posto con le Volanti, è riuscita a risalire in poche ore ai sospettati.

