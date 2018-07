Torna a casa e vede scappare i ladri col furgone: colpo da 40mila euro

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIGNANO (Udine) - Rientra a casa e vede tre persone che si stanno allontanando di corsa a bordo di un furgone. Sospetta che stia succedendo qualcosa e non sbaglia. Entra nella sua abitazione e la trova. È successo nella notte di ieri, domenica primo luglio, aErano quasi le 23 quando un dirigente di azienda ha fatto rientro a casa edopo aver ripulito le stanze di. Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno raggiunto la dimora per un primo sopralluogo.I carabinieri della stazione di Codroipo hanno trovato una finestra spaccata e hanno eseguito i primi rilievi. La banda di ladri ha rubato. Adesso sono in corso le indagini per identificare i responsabili del colpo da parte dei militari dell'Arma di San Daniele del Friuli e della Compagnia di Udine, comandata dal maggiore Ilaria Genoni.