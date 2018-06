Lascia la finestra aperta: rubano 14mila euro dall'armadio al nonnino

di Paola Treppo

FIUMICELLO (Udine) - Il nonno: gli rubano 14mila euro dall'armadio della camera da letto; è successo nel pomeriggio di ieri, domenica 17 giugno, nella casa di un, a, nella Bassa Friulana.L'uomo, 90 anni, era uscito da casa intorno alle 15 per fare due passi in paese ed era rientrato un paio d'ore dopo. Quando è entrato nella sua abitazione non ha notato nulla di strano. Solo quando è andato a controllare i suoi averi dentro l'armadio della camera da letto si è accorto di essere stato derubato di tutto.I ladri gli hanno rubato soldi in contanti per 12mila euro e monili in oro per duemila euro. Il pensionato, a quel punto, non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri, denunciando l'accaduto. Ma da dove erano entrati i malviventi? Non sono stati trovati segni di effrazione; purtroppo l'anziano aveva lasciato una finestra di casa aperta ed è proprio da lì, durante la sua assenza, che i ladri sono entrati per poi ripulire l'abitazione.