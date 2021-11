Ruba il bancomat dall'auto in sosta davanti al cimitero e preleva 2mila euro

UDINE - Un uomo di 30 anni, di Udine, è stato arrestato per furto aggravato su autovettura in sosta e indebito utilizzo di bancomat rubati. Dopo aver infranto il finestrino di un veicolo nel parcheggio del cimitero urbano, con le tessere bancomat appena sottratte ha effettuato un prelievo in uno sportello Atm di Pasian di Prato (Udine), dov'è stato bloccato dagli agenti. L'uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di 1.750 euro appena prelevati e del denaro in contante (circa 300 euro) trovato nel portafoglio sottratto. Nel corso dei successivi accertamenti è stata recuperata anche la borsetta, abbandonata in un cassonetto delle immondizie dall'autore del furto.